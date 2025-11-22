Социальные инициативы Ленобласти учтены в новом бюджете

Социальные инициативы Ленинградской области получили финансовое обеспечение в новом федеральном бюджете.

Депутаты Государственной думы России приняли в третьем чтении федеральный бюджет на 2026-2028 годы.

Сенатор от Ленинградской области Сергей Перминов сообщил о достижении баланса между инвестициями в ключевые сектора экономики, оборонным комплексом и стратегическими национальными проектами. Парламентарий отметил учет ключевых законодательных инициатив партии при формировании бюджетных параметров.

По словам Перминова, такой результат стал возможен благодаря системному взаимодействию с правительственными структурами и учету обратной связи от региональных отделений.

Дополнительные ресурсы направят на решение вопросов в жилищно-коммунальной сфере, транспортной инфраструктуре, образовании, науке и газификации, сообщил 47channel.

Перминов добавил, что системный подход к формированию бюджета позволит учитывать потребности различных социальных групп и отраслей экономики. Финансовый документ создает условия для уверенной работы государства в условиях современных вызовов.