Количество фальсификаций документов для мигрантов увеличилось на 22%

В России зафиксирован рост на 22% числа преступлений, связанных с подделкой миграционных документов.

Начальник управления контрольно-надзорной деятельности департамента внешней трудовой миграции МВД России Алексей Гасак сообщил о увеличении на 22% количества выявленных преступлений, связанных с изготовлением, подделкой или сбытом документов для мигрантов. Соответствующее заявление было сделано в эфире радио «Милицейская волна».

Полковник полиции отметил, что проведение экзаменов и выдача сертификатов иностранным гражданам разрешены исключительно уполномоченным государственным учреждениям, которые включены в установленный нормативными актами перечень.

Отметим, что за подделку документов предусмотрено наказание в виде ограничения свободы, принудительных работ, ареста до шести месяцев или лишения свободы на срок до двух лет.