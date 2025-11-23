Бутман прокомментировал развитие российской джазовой сцены в текущих условиях

Народный артист России Игорь Бутман заявил, что текущая международная ситуация создает условия для развития отечественных джазовых исполнителей.

По словам Бутмана, сокращение международного культурного обмена компенсируется расширением возможностей для российских артистов. Артист обратил внимание на возникновение тенденции исполнения джазовых композиций на русском языке, а также увеличение количества участников из различных регионов страны.

В ходе пресс-конференции, посвященной ХХ Международному конкурсу молодых исполнителей «Мир джаза» музыкант заявил, что освобождение творческих ниш позволяет представлять новые таланты на отечественной сцене.

Также Бутман сообщил о развитии международного сотрудничества с дружественными странами, в том числе о запланированных гастролях джазового оркестра в Таиланде в декабре и странах Латинской Америки в январе. По словам народного артиста, текущая ситуация требует философского осмысления и создает новые возможности для самореализации молодых российских музыкантов.