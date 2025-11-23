Россия заняла третье место в мировом рейтинге морских держав

Россия расположилась на третьей позиции в глобальном рейтинге морских держав. Страна уступает только Китаю и Соединенным Штатам по общему морскому потенциалу.

По данным ежегодного доклада ИМЭМО РАН, совокупный индекс морской мощи страны составил 6,6%. В то время как Китай лидирует с 16,4%, а США следуют с 15,1%.

Всего в исследовании эксперты проанализировали возможности ста государств. Специалисты института отмечают, что высокий результат России обеспечен развитой системой морских сил, включая военно-морской, ледовый и атомный флоты, по которым страна сохраняет ведущие мировые позиции.

В десятку наиболее мощных морских держав также вошли Япония с показателем 4%, Республика Корея с 3,7%, Великобритания с 2,8%, Индонезия с 2,7%, Норвегия с 2,4%, Франция с 2,2% и Индия с 2,1%.

На первую десятку государств приходится 58% общемирового морского потенциала, тогда как остальные 90 стран распределяют между собой оставшиеся 42%.