Колесов сообщил о потеплении в Петербурге до 4 градусов

Над Ленинградской областью продолжает смещаться циклон, приносящий обильные осадки.

Как сообщает начальник Гидрометцентра Петербурга Александр Колесов в своем Telegram-канале, все районы региона находятся в северной части циклона. Температура воздуха сохраняется отрицательной, а осадки выпадают в виде снега.

По словам синоптика, в Санкт-Петербурге температура достигла нуля градусов, что вызвало образование мокрого снежного покрова. К полудню в городе выпало четыре-пять миллиметров осадков при высоте снежного покрова до пяти сантиметров.

Специалист отметил, что в течение недели в регионе сохранится неустойчивая погода с температурными колебаниями. В ближайшие сутки в Северной столице ожидается небольшой снег при температуре около нуля градусов.

Колесов уточнил, что со среды в Петербурге ожидается повышение атмосферного давления и прекращение осадков. Ночью температура будет понижаться до -2..-4 градусов, а в окрестностях города похолодает еще сильнее.

По прогнозу специалиста, в четверг очередной циклон принесет кратковременный снегопад, который быстро пройдет над территорией области. С пятницы западный ветер принесет потепление до +2…+4 градусов, что вызовет таяние снежного покрова.