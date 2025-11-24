В Петербурге открылся интерактивный музей Древнего Египта

В Санкт-Петербурге открылся интерактивный музей «Эпохи» с экспозицией, посвященной Древнему Египту. Новая культурная площадка расположена в Биржевом переулке в историческом центре города.

Основатель музея Иван Котловский рассказал, что главной особенностью являются объемные макеты с возможностью приведения объектов в движение. Посетители могут нажимать кнопки, чтобы запустить движение парусных лодок по Нилу или активировать сцены строительства пирамид.

По словам создателя, музей будет интересен посетителям всех возрастов. Экспозиция включает как интерактивные макеты, так и традиционные экспонаты — мумии, папирусы и другие артефакты древней цивилизации.

В планах развития музея — создание разделов, посвященных другим древним цивилизациям. Как пояснил Иван Котловский, в течение следующих шести-восьми месяцев появится экспозиция о Древней Греции, а затем — о Древнем Риме.