Минимальная зарплата в Ленобласти вырастет на 15,3% с нового года

В Ленинградской области установили новый размер минимальной заработной платы на 2026 год.
Соглашение о минимальной заработной плате было подписано губернатором Александром Дрозденко, председателем Федерации профсоюзов Александром Голубевым и президентом Союза промышленников Александром Габитовым. Церемония состоялась в Доме правительства региона.
Размер минимальной зарплаты установлен в размере 27 440 рублей, что на 15,3% выше предыдущего показателя. Ранее минимальная оплата труда в области составляла 23 800 рублей.
Документ определяет базовые социально-экономические ориентиры для работодателей, профсоюзов и власти. Соглашение подписывается ежегодно с 2008 года, продолжая традиции социального партнерства.
Особое внимание в новом соглашении уделено поддержке семей и демографической политике. Работодателям рекомендовано развивать корпоративные программы поддержки работников с семейными обязанностями.