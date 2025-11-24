Минимальная зарплата в Ленобласти вырастет на 15,3% с нового года

Петербургские студенты смогут обучиться основам предпринимательства и запустить собственный бизнес-проект. Накануне в городе начался восьмой сезон программы «Я в деле» партии «Новые люди». Ориентированное на практику обучение продлится несколько месяцев. За это время участники посетят десятки мастер-классов и встреч с предпринимателями, а также пройдут путь от зарождения бизнес-идеи до её реализации.«Наша программа открывает перед молодёжью уникальные возможности. Она позволяет взаимодействовать опытным предпринимателям и тем, кто только задумался о создании собственного дела», — говорит депутат Законодательного собрания от партии «Новые люди» Дмитрий Панов. Как сообщили в пресс-службе партии «Новые Люди», на открытии восьмого сезона будущие предприниматели узнали больше о том, как будет выстроен курс, о наставниках и особенностях обучения. Также для них организовали концерт музыкальной группы NANSI & SIDOROV и разыграли...