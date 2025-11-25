Продюсер Маньковский считает конкуренцию необходимой для кино

Член Академии российского телевидения Константин Маньковский поделился мнением о современном состоянии российского кинематографа и влиянии ухода зарубежных компаний.

По данным «Петербургского дневника», основатель кинокомпании Black Box Production выразил убеждение, что только конкуренция позволяет достигать высоких результатов в киноиндустрии. Он констатировал, что российские кинематографисты ранее успешно соревновались с западными коллегами.

Продюсер рассказал о работе над новыми проектами, включая молодежный сериал «Нам покер» и фэнтези-проект «Граница миров». Маньковский особо выделил важность качественного сценария как фундамента любого кинопроизведения.

На вопрос о перспективах развития кинопроизводства Маньковский ответил, что искусственный интеллект не заменит человеческое творчество. Он также подчеркнул ценность доверия и слаженной команды при реализации кинопроектов.