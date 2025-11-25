Свыше 32 тысяч жалоб на отопление поступило в Петербурге

С начала отопительного сезона петербуржцы подали свыше 32 тысяч жалоб на качество теплоснабжения в жилищный Комитет города.

Как сообщает пресс-служба губернатора Петербурга, за восемь недель с момента старта отопительного периода было подключено свыше 24 тысяч многоквартирных домов. Основными причинами обращений стали несоответствие параметров теплоснабжения, отсутствие отопления и протечки запорной арматуры.

Представитель жилищного комитета Денис Удод заявил о создании эффективной системы оперативного реагирования на жалобы горожан. Он подчеркнул, что каждое обращение находится на контроле ведомства, а главной задачей является устранение нарушений в максимально сжатые сроки.

Все управляющие и ресурсоснабжающие организации обязаны соблюдать установленные температурные нормативы. Ведомство продолжает постоянный мониторинг ситуации с теплоснабжением в Северной столице.