Таможенники нашли 18 незадекларированных картин в Пулково

В Пулково таможенники изъяли 18 незадекларированных картин, которые студент Академии художеств пытался нелегально вывезти в Китай.

Сотрудники таможни аэропорта Пулково пресекли попытку незаконного вывоза художественных произведений в Китай. При досмотре международной посылки они обнаружили 23 портрета на холсте, хотя в декларации было указано только пять картин.

Экспертиза оценила изъятые произведения в 43 тысячи рублей, отметив незначительные следы бытования. В отношении отправителя, студента Академии художеств имени Репина, возбудили дело об административном правонарушении за недостоверное декларирование товаров.

Пять задекларированных портретов отправились получателю, а остальные восемнадцать остались на таможенном складе. Отправитель не явился за ними в течение года, после чего таможенники обратились в суд с ходатайством о признании имущества бесхозяйным. Об этом сообщили в пресс-службе Северо-Западного таможенного управления.

По распоряжению ведомства картины передали одной из школ Московского района. В учебном заведении открыт филологический класс с углубленным изучением китайского языка. Работы студентов-художников из Китая будут использованы для оформления школьных интерьеров.