За год водитель из Петербурга накопил штрафов на 96 тысяч рублей

Судебные приставы взыскали с автолюбителя из Приморского района 96 штрафов за превышение скорости. Общая сумма взысканий составила почти 200 тысяч рублей, включая исполнительский сбор.

По предварительным данным, 36-летний водитель в течение года накопил задолженность на сумму 96 тысяч рублей, но не предпринимал попыток ее погашения. Об этом сообщили в пресс-службе ГУФССП России по Санкт-Петербургу.

Сотрудники Госавтоинспекции обнаружили внедорожник Lixiang 2024 года выпуска. Автомобиль должника стоял вблизи здания районного управления внутренних дел. На место прибыли судебные приставы, которые пригрозили арестом транспортного средства в случае неуплаты долгов.

Под угрозой лишения автомобиля владелец погасил все штрафы и исполнительский сбор в размере 100 тысяч рублей.

По данным ведомства, за десять месяцев 2024 года судебные приставы города взыскали 831 миллион рублей штрафов за административные правонарушения в области дорожного движения.