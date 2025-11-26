Пациентов могут наделить правом на врачебный консилиум в системе ОМС

Депутаты Государственной думы России предложили предоставить пациентам право создавать врачебные консилиумы в системе ОМС.

Соответствующее обращение направлено министру здравоохранения Михаилу Мурашко. Парламентарии предложили предоставить пациентам право проводить врачебные консилиумы в рамках системы обязательного медицинского страхования.

В настоящее время решение о созыве консилиума полностью зависит от лечащего врача или администрации медицинского учреждения. Услуга «второе мнение» в системе ОМС не закреплена, оставаясь доступной только в рамках платной медицины или добровольного медицинского страхования. Такая ситуация повышает риски диагностических ошибок и назначения неэффективного лечения.

Депутаты предложили предусмотреть механизм дополнительной оплаты труда врачей, участвующих в консилиумах по инициативе пациентов, за счет средств ОМС.

Соответствующий тариф может быть включен в программу государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи. Реализация инициативы потребует внесения изменений в нормативную базу и решения вопросов финансового обеспечения.