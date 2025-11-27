В Госдуме предложили штрафовать за рассылку интимных фото без согласия

Депутаты Государственной думы России предложили ввести административную ответственность за рассылку интимных изображений без согласия получателя.

Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков совместно с другими депутатами предложил установить административную ответственность за распространение изображений интимного характера без получения согласия адресата. Соответствующее обращение направлено на рассмотрение министру юстиции Российской Федерации Константину Чуйченко.

Авторы законодательной инициативы сообщают о растущем числе жалоб от женщин на получение интимных изображений через личные сообщения и с помощью беспроводных технологий в общественных местах. В документе указано что, пострадавшие испытывают серьезный психологический дискомфорт, но редко обращаются в правоохранительные органы из-за сложностей привлечения к ответственности по статье о распространении порнографии.

Действующее законодательство регулирует эту сферу фрагментарно, а применение уголовных норм требует проведения сложных экспертиз и часто признается несоразмерным при единичных случаях рассылки.