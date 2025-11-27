Прокуратура начала проверку после жалоб на отопление в Кудрово

Всеволожская прокуратура начала проверку после сбоя теплоснабжения в Кудрово. Нарушения затронули свыше 30 тысяч потребителей, включая жилые дома и социальные объекты.

По информации надзорного ведомства, проверка инициирована в связи с нарушением нормативного теплоснабжения в городском поселении Кудрово. Согласно предварительным данным, перебои зафиксированы у более чем 30 тысяч абонентов, сообщает ivbg.ru.

Всеволожский городской прокурор Алексей Зорин осуществляет координацию деятельности организаций, занятых устранением выявленных нарушений.

В пресс-службе прокуратуры подтвердили, что при установлении достаточных оснований будет применен полный комплекс мер прокурорского реагирования для восстановления работы систем теплоснабжения.

В «Теплосетях Петербурга» сообщили о проведении аварийных работ на тепловой магистрали у дома на проспекте Большевиков. Специалисты осуществляют замену поврежденного сегмента трубопровода и сопутствующего оборудования. Завершение ремонтных работ запланировано на 19:00.