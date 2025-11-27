Бенефициар авторемонтной компании не заплатил налоги на 173 млн рублей

Крупная налоговая схема с использованием фирм-однодневок вскрыта в Санкт-Петербурге. Ущерб государственному бюджету от деятельности бенефициара компании составил 173 миллиона рублей.

Следователи предъявили обвинение по статье об уклонении от уплаты налогов. По версии следствия, фигурант создал схему фиктивного документооборота и внес в бухгалтерскую отчетность заведомо ложные сведения о финансово-хозяйственной деятельности с фирмами-однодневками.

В результате бюджету России причинен ущерб в особо крупном размере, превышающий 173 миллиона рублей. Обвиняемый частично возместил ущерб, перечислив свыше 130 миллионов рублей. Об этом сообщили в пресс-службе ГСУ СК России по Санкт-Петербургу.

В ходе расследования правоохранители допросили свидетелей, собрали вещественные доказательства и провели обыски по месту жительства и работы обвиняемого. Для возмещения ущерба бюджету арестовали счета организации и имущество фигуранта.

Следствие собрало достаточный объем доказательств, и уголовное дело с обвинительным заключением направили в суд для рассмотрения по существу.