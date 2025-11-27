Путин опроверг слухи о конфликте с Сергеем Лавровым

Президент России Владимир Путин опроверг слухи о нахождении министра иностранных дел Сергея Лаврова в опале. Глава государства назвал подобные разговоры несостоятельными.

Глава государства в ходе общения с представителями средств массовой информации прокомментировал распространявшиеся сведения о возможной опале министра иностранных дел Сергея Лаврова. Президент Российской Федерации охарактеризовал данную информацию как не соответствующую действительности.

На международных визитах президента России Путин подчеркнул, что глава внешнеполитического ведомства продолжает выполнять свои профессиональные обязанности в установленном порядке.

По словам Путина, Лавров проинформировал его о рабочих планах и сроках выполнения запланированных мероприятий в рамках компетенции министерства.