Вассерман назвал ханжеством запрет пересылки интимных фото

Депутат Государственной думы Анатолий Вассерман раскритиковал законодательную инициативу о запрете пересылки интимных фотографий между взрослыми людьми. Парламентарий назвал подобные предложения проявлением ханжества.

Как сообщает НСН, Вассерман выразил надежду, что министр юстиции Константин Чуйченко отклонит данное предложение. Депутат подчеркнул, что взрослые люди должны иметь право самостоятельно решать вопросы личной переписки без избыточного государственного регулирования.

Инициатива была внесена вице-спикером Госдумы Владиславом Даванковым и депутатами Олегом Леоновым и Ксенией Горячевой. Они предложили ввести административную ответственность за рассылку изображений интимного характера без согласия получателя.

Анатолий Вассерман заявил, что не поддерживает подобные законодательные инициативы, считая их излишним вмешательством в частную жизнь граждан. По его мнению, существующих правовых механизмов достаточно для защиты от нежелательных сообщений.