Ветеранов СВО в Ленобласти реабилитируют через фиджитал-спорт

В Ленинградской области разработали программу реабилитации ветеранов специальной военной операции с использованием киберспорта.

Как сообщает allnw.ru, Ленинградская Ассоциация ветеранов СВО заключила соглашение с Университетом имени Лесгафта и спортивными федерациями. По договоренностям вуз будет готовить из ветеранов судей по фиджитал-спорту, а федерации привлекать их к тренировкам и турнирам.

С инициативой ознакомились представители 11 регионов Северо-Западного федерального округа во время визита в всеволожский Кластер реабилитации участников СВО. Именно там проходил второй день окружных сборов для ветеранов из разных субъектов Российской Федерации.

Ранее в Гатчине открылись окружные сборы ветеранов специальной военной операции из регионов Северо-Западного федерального округа. Мероприятие объединило более чем 150 участников.

Главной задачей форума стала консолидация усилий по развитию системы поддержки ветеранов и их семей. Программа мероприятий включала различные площадки во Всеволожске и Гатчине, где ветераны могли получить необходимую помощь для успешной адаптации к мирной жизни после возвращения из зоны проведения специальной военной операции.