В Москве исчезла «стена Долиной» с ритуальными тапочками

Знаменитая «стена Долиной», куда москвичи якобы приносили тапочки и игрушки для удачной покупки жилья, оказалась мифом.

Как сообщает 360.ru, корреспондент издания отправился по указанному в социальных сетях адресу, но не обнаружил никаких следов ритуального места. Ранее в Интернете распространялись видеоролики, где жители столицы приносили к дому певицы символы домашнего уюта для обеспечения успешной сделки с недвижимостью.

Журналист отметил, что место, где якобы лежали тапочки, оказалось полностью чистым. Не исключено, что весь ритуал был организован исключительно для создания вирусного контента и привлечения внимания к истории с квартирой певицы.

Ситуация с Ларисой Долиной, у которой мошенники незаконно продали квартиру, породила в России так называемый «эффект Долиной». Под этим термином понимают случаи, когда покупатели жилья остаются и без денег, и без недвижимости из-за признания сделок недействительными.