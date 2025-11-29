Навигационный сезон на Неве завершается в конце ноября в Петербурге

Навигационный период на реках Неве, Большой и Неве Малой официально завершится в Санкт-Петербурге в ночь с 29 на 30 ноября.

Соответствующее заявление распространила пресс-служба Смольного. За весь сезон, который начался в марте, было выполнено 2206 подъемов мостовых пролетов.

В это число вошли 88 технических разводок, необходимых для обслуживания конструкций и механизмов. По главной водной артерии Северной столицы прошло 1484 судна.

Наибольшее количество операций традиционно зафиксировано у Дворцового, Благовещенского и Володарского мостов. Их лидерство объясняется расположением на основном маршруте следования кораблей в акваторию Финского залива и Ладожского озера.

Пик активности пришелся на июнь, когда было проведено 336 разводок. Ранее поступала информация о планах по возведению в городе на Неве нового разводного моста.