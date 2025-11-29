Дети после ЭКО смогут получать пенсию по потере кормильца

В России установлена новая ежемесячная выплата для детей, рожденных после смерти отца с применением экстракорпорального оплодотворения.

Соответствующий закон был подписан главой государства Владимиром Путиным и официально опубликован. Правом на получение социальной пенсии теперь наделяются дети, появившиеся на свет в течение 300 дней после гибели мужчины.

Важным условием является официальное признание отцовства через судебный порядок. Ранее право на страховую пенсию по случаю потери кормильца имели только дети, находившиеся на иждивении умершего.

Новые правила расширяют круг получателей, включая в него детей, зачатых методом ЭКО при подтвержденном судом отцовстве.

Стоит отметить, что размер ежемесячной выплаты составит 7 тысяч 689,83 рубля. Действие закона начнется с 11 февраля 2026 года.