В воскресенье пять авиарейсов вылетят с опозданием из Пулково

Утром 30 ноября пять авиарейсов столкнулись с задержками вылета из аэропорта Пулково в Санкт-Петербурге. Среди задержанных рейсов оказались международные и внутренние направления.

Согласно данным онлайн-табло аэропорта Северной столицы, рейс EO 3483 авиакомпании Ikar в Пхукет на воздушном судне B772 с планируемым вылетом в 0:05 был задержан до 16:35. Также перенесен вылет борта UJ 628 перевозчика AlMasria Universal Airlines в Хургаду, который вместо вылета в 8:05 отправится в 17:50.

Борт SU 2954 «Аэрофлота» в Краснодар с первоначальным временем вылета в 9:25 не смог вылететь вовремя и теперь оторвется от земли в 9:25. Воздушное судно S7 6410 авиакомпании S7 Airlines в Иркутск, которое должно было вылететь в 12:25, также оказалось в списке задержанных и вылетит в 14:00.

Рейс U6 173 «Уральских Авиалиний» в Хабаровск через Екатеринбург с запланированным вылетом в 13:00 был перенесен на 40 минут.

Также один из рейсов был отменен. Речь идет о самолете с номером U6 2641 в Худжанд от авиакомпании «Уральские Авиалинии». Борт должен был вылететь в 17:25.