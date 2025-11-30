Приметы на Григория Зимоуказателя предскажут характер наступающей зимы

Последний день ноября в православном календаре посвящен памяти святителя Григория Чудотворца, в народе известного как Зимоуказатель. С этим днем связаны погодные приметы и традиции, позволяющие предсказать характер предстоящей зимы.

Такое название этот день получил, поскольку погодные условия этого дня считались показательными для всей предстоящей зимы. Теплая погода интерпретировалась как признак мягкой зимы, тогда морозный день указывал на продолжительные холода. Появление темного льда на водоемах расценивалось как предвестник урожайного года.

Этот день получил свое название из-за поверья. Считалось, его погода показывает, какой будет вся зима. Теплый день предсказывал мягкую зиму, морозный — долгие холода. Темный лед на водоемах считали признаком будущего урожая.

Традиции этого дня включали обряд «закатывания зимы»: люди кувыркались в снегу, чтобы определить суровость будущей зимы и укрепить здоровье. Домашних животных обильно кормили и готовили для них теплые укрытия. Также рекомендовалось сходить в баню для очищения и восстановления сил, а вечер провести с семьей, передавая хозяйственные навыки детям.

Наши предки считали, что 30 ноября следует избегать ссор, хвастовства, пренебрежения гигиеной и дальних поездок. Верующие в этот день молятся святителю Григорию Чудотворцу о здоровье, укреплении веры, семейном благополучии и даровании детей. Поскольку продолжается Рождественский пост, на стол подают рыбные блюда, постные вареники и овощные салаты.