Глава СК потребовал доклады по делам о нарушении прав граждан в двух столицах

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил подготовить доклады по двум случаям нарушения прав граждан в Москве и Санкт-Петербурге. Расследование этих инцидентов началось после их освещения в эфире федерального телеканала.

По информации из телевизионного репортажа, в Москве зафиксирован случай принудительного помещения человека в трудовой лагерь с изъятием документов и имущества. При попытке восстановить права выяснилось, что этот гражданин был официально признан судом умершим. На основании данного инцидента Следственный комитет России по Москве возбудил уголовное дело.

В том же сюжете рассказывалось о случае с участником СВО из Санкт-Петербурга. У него похитили документы, и неизвестный проживал под его именем. После смерти злоумышленника ветерана ошибочно признали умершим, но затем он смог добиться отмены этого решения и восстановления прав.

На данный момент следственные органы проводят проверку обстоятельств данного инцидента. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета России.

Бастрыкин поручил руководителям главных следственных управлений по Москве и Санкт-Петербургу представить детальные доклады о ходе расследования и результатах проверок. Контроль за исполнением поручений находится на контроле центрального аппарата ведомства.