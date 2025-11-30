В начале недели движение в тоннеле дамбы Петербурга ограничат

Движение в тоннеле дамбы Санкт-Петербурга будет ограничено 1 и 2 декабря. Временные перекрытия связаны с плановыми ремонтными работами на Невской стороне сооружения.

По информации пресс-службы Дирекции КЗС, въезд в тоннель могут временно закрывать на 7–10 минут 1 и 2 декабря. Водителям советуют соблюдать скоростной режим на этом участке дороги, сообщает Мойка78.

Параллельно на территории Северной столицы продолжаются другие дорожные работы, влияющие на организацию движения. Так, в Петроградском и Курортном районах идет прокладка коммуникаций и реконструкция водопровода, в том числе на пересечении проспекта Добролюбова и улицы Сперанского.

В Сестрорецке до 1 декабря закрыта Крещенская улица между площадью Свободы и Базарным переулком. На Большом проспекте Васильевского острова проезжая часть сужена для аналогичных работ, которые планируется завершить к 4 декабря.