Аэропорт Пулково подтвердил вылет рейса в Венесуэлу

Представители аэропорта Пулково подтвердили плановый вылет рейса из Санкт-Петербурга в Каракас. Вылет венесуэльской авиакомпании Conviasa запланирован на 22:30 по московскому времени.

В воскресенье, 30 ноября, вечерний рейс из Петербурга в столицу Венесуэлы Каракас сохраняется в расписании аэропорта Пулково.

По словам представителей аэропорта, рейс венесуэльской авиакомпании Conviasa вылетит по расписанию. Это первый перелет в Венесуэлу после заявления президента США Дональда Трампа о закрытии воздушного пространства над этой страной.

Решение американской администрации связано с обвинениями в адрес венесуэльских властей в недостаточных мерах по противодействию наркотрафику.

Отметим, что в регионе Карибского моря размещена группировка кораблей ВМС США, включающая атомную подводную лодку и свыше 16 тысяч военнослужащих. Ранее в американских средствах массовой информации распространялись сведения о возможном начале военных операций против Венесуэлы.