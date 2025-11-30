Путин пошутил над культурным различием в трактовке фразы «идти налево»

Президент России Владимир Путин прокомментировал культурные особенности толкования фразы «идти налево» в Киргизии. Во время визита в республику глава государства ознакомился с традиционным устройством юрт.

В ходе официального визита в Киргизию Владимир Путин получил разъяснения относительно культурного контекста выражения «идти налево». Кадры встречи были опубликованы в Telegram-канале журналиста ВГТРК Павла Зарубина.

Сопровождающие лица пояснили, что в традиционном устройстве киргизской юрты правая сторона исторически предназначалась для женщин, поскольку там располагались предметы домашнего обихода и кухонная утварь, тогда как левая сторона отводилась мужчинам. Таким образом, указание мужчине направиться в левую часть жилища не несло негативной коннотации.

Отметим, что данный визит включил знакомство лидеров стран-членов ОДКБ с национальными традициями. Участники осмотрели специально оборудованные юрты, каждая из которых представляла культурные особенности одной из стран организации.