Даниил Медведев обыграл Александра Бублика на турнире в Петербурге

Российский теннисист Даниил Медведев одержал победу над казахстанским спортсменом Александром Бубликом в рамках выставочного турнира «Трофеи Северной Пальмиры» в Санкт-Петербурге.

Матч состоял из трех сетов по 20 минут каждый и завершился со счетом 76-69 в пользу Медведева. Данная победа обеспечила преимущество команде «Сфинксы» в турнирной таблице.

Отметим, что в рамках данного соревнования Медведев одержал победу над нидерландским теннисистом Таллоном Грикспором с результатом 13:8.