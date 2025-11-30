Представитель Ларисы Долиной ответил на критику в соцсетях

Представитель народной артистки Ларисы Долиной Сергей Пудовкин прокомментировал флешмоб против певицы в соцсетях. Он заявил, что участники этой кампании занимаются «дешевым пиаром», преследуют корыстные цели и не разбираются в сути вопроса.

Пудовкин в разговоре с РИА Новости назвал ситуацию с мошенничеством в отношении Долиной трагической. По его словам, публичные личности расплачиваются за такие инциденты эмоциональным состоянием, здоровьем и публичными оскорблениями. Он отметил, что справедливость должна быть всеобъемлющей, а возврат похищенных средств обязан осуществляться для всех пострадавших без исключения.

Отметим, что часть участников мошеннической схемы уже приговорены к условным срокам, однако расследование продолжается. На данный момент правоохранители не смогли установить всех членов преступной группы. Так, в конце марта 2025 года суд удовлетворил иск Ларисы Долиной к Полине Лурье,признав за артисткой право собственности на спорную квартиру.

По оценкам экспертов рынка недвижимости, такое решение суда создало серьезные риски для покупателей вторичного жилья. Некоторые продавцы получают деньги, а затем отказываются передавать квартиры, заявляя о своем статусе жертв мошенничества.

Суды часто удовлетворяют такие иски и признают сделки недействительными. В результате покупатели остаются без жилья и без денег.