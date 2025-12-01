В отдел полиции попали 33 подростков из-за беспорядков на улицах Петербурга

В Василеостровском районе Санкт-Петербурга полицейские задержали группу подростков, которые устроили массовые беспорядки на улицах.

Сообщения о неподобающем поведении группы молодых людей поступили в полицию днем 30 ноября. По информации очевидцев, подростки выбегали на проезжую часть, демонстрировали агрессивное поведение, нанесли на строения дискредитирующие надписи, повредили остановочный павильон и забрались на крышу троллейбуса, сорвав с него токоприемник.

Для проверки в отдел полиции правоохранители доставили 33 подростка из Санкт-Петербурга, Ленинградской области и Великого Новгорода. Позже стражи правопорядка выяснили, что все несовершеннолетние должны были толпой пройти до здания на улице Челюскина, чтобы подняться на крышу. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Позднее сотрудниками Центра по противодействию экстремизму задержан 18-летний житель Приморского района, также причастный к инциденту.

Часть несовершеннолетних привлечена к административной ответственности по статьям о нарушении правил дорожного движения и мелком хулиганстве. Родители пятерых активных участников акции привлечены к ответственности за неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних.

После проведения профилактических бесед все подростки переданы законным представителям. На основании произошедшего было возбуждено уголовное дело по статье о вандализме, расследование которого продолжается.