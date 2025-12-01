Экс-банкир осужден на 8,5 лет за коммерческий подкуп в особо крупном размере

Бывший вице-президент одного из банков Санкт-Петербурга признан виновным в коммерческом подкупе. Суд назначил мужчине наказание в виде 8,5 лет лишения свободы и штрафа на 87 миллионов рублей.

Правоохранители завершили расследование уголовного дела в отношении бывшего вице-президента банка Северной столицы. Суд признал собранные доказательства достаточными для вынесения обвинительного приговора по статье о коммерческом подкупе в особо крупном размере.

Согласно материалам следствия, что с декабря 2022 года по март 2024 года фигурант систематически получал деньги от учредителей строительных компаний. Средства предназначались для обмена на согласование банковских платежей и отчетности, а также за содействие в сохранении объемов финансирования. Об этом сообщили в пресс-службе ГСУ СК России по Санкт-Петербургу.

В качестве наказания осужденному назначено 8,5 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима, штраф в размере 87 миллионов рублей и запрет заниматься консультационной деятельностью в сфере коммерции и управления сроком на пять лет.

Полученные в результате преступной деятельности 29 миллионов рублей конфискованы по решению суда. Осужденный взят под стражу в зале судебного заседания.