Петербуржцу назначили условный срок за гибель женщины на реке Оредеж

В Ленинградской области суд вынес приговор 66-летнему жителю Санкт-Петербурга за нарушение правил безопасности на водном транспорте, повлекшее гибель человека.

Как сообщает пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры, мужчина был признан виновным по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского и внутреннего водного транспорта. Инцидент произошел в сентябре 2024 года на акватории реки Оредеж.

Подсудимый управлял незарегистрированным катером, не имея при этом действующего удостоверения на право управления маломерным судном. В ходе движения он совершил наезд на находившуюся в воде женщину, которая скончалась на месте от полученных травм.

С учетом позиции государственного обвинителя от Ленинград-Финляндской транспортной прокуратуры суд назначил наказание. Мужчина приговорен к двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком на аналогичный период.

Ранее Северо-Западная транспортная прокуратура организовала проверку по факту остановки поезда «Сапсан» на перегоне Тосно — Ушаки. Инцидент произошел по технической причине вечером первого декабря, и для пассажиров был направлен резервный состав.