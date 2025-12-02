Двое погибли при пожаре в квартире на улице Блохина

В результате пожара в жилой квартире на Петроградской стороне Санкт-Петербурга погибли два человека.
Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу. Сигнал о возгорании в одном из жилых домов на улице Блохина поступил в 13:51 второго декабря.
Огонь охватил обстановку в комнате площадью 12 квадратных метров двухкомнатной квартиры. Пожарным удалось полностью ликвидировать возгорание к 14:25.
При разборе завалов спасатели обнаружили тела двоих погибших на месте происшествия.
К ликвидации пожара привлекались три единицы специальной техники. В оперативных мероприятиях было задействовано 15 сотрудников спасательного ведомства.
Ранее в тот же день пожарные тушили возгорание в магазине в Красносельском районе. Сообщение о пожаре на Петергофском шоссе поступило в 13:45, а ликвидирован он был уже в 14:02 без пострадавших.