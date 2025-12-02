Двое погибли при пожаре в квартире на улице Блохина

Автоматизированная система управления (АСУ ТП) терминала представляет собой комплекс программно-аппаратных средств для контроля и управления всеми операциями по приему, хранению и отгрузке грузов.Как сообщили в компании, внедрение системы на терминале в Усть-Луге заняло около года — от разработки рабочей конструкторской документации до постройки и первичного запуска, а общий процесс с учётом предварительных этапов немного превысил 2 года. «Были некоторые сложности с компонентами системы измерений: с датчиками учёта, расхода, определения уровня. Здесь наши производители пока ещё только пытаются дотянуться до зарубежных коллег. Однако благодаря тому, что поставщики всегда были на связи и оперативно устраняли недочёты, нам удалось сделать всё в обозначенные сроки», — отметил Анатолий Романов, директор по автоматизации технологических и бизнес-процессов терминала Port Favor в Усть-Луге. По его словам, за первые...