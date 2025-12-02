Семь дней зимних игр Александра Невского пройдут в Ленобласти

В феврале будущего года Ленинградская область впервые проведет зимние международные игры Александра Невского.

Как сообщает allnw.ru со ссылкой на пресс-службу Комитета по спорту региона, мероприятие запланировано на период с 7 по 13 февраля. В соревнованиях примут участие спортсмены из различных регионов России.

В спортивную программу включены пять дисциплин: лыжные гонки, горные лыжи, биатлон, хоккей с мячом и керлинг. Соревнования пройдут на базе современных комплексов области, таких как «Охта-парк» и центр «Кавголово».

Ранее в регионе также анонсировали планы по усилению подготовки инженерных кадров для промышленности. Одним из ключевых инструментов стала многопрофильная инженерная олимпиада «Звезда», регистрация на которую продлится до 15 декабря.

Губернатор Александр Дрозденко подчеркнул важность таких проектов и сотрудничества с Союзом машиностроителей России. В планах совместной работы поддержка образовательных программ и Морского совета области, а также модернизация учебных заведений.