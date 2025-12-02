Бастрыкину доложат о ситуации с нарушениями прав блокадницы в Петербурге

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил провести проверку по факту возможных нарушений прав пожилой блокадницы в Санкт-Петербурге.

Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета Российской Федерации. Поводом стали материалы телевизионной программы, в которых инвалид и жительница блокадного Ленинграда рассказала о проживании в неудовлетворительных условиях.

По словам женщины, она передала свою квартиру племяннику, но тот не оказывает ей необходимой помощи. Также он запрещает знакомым навещать пенсионерку, что фактически ограничивает ее социальные контакты.

По данному факту следственные органы Главного следственного управления СК по Санкт-Петербургу начали процессуальную проверку. Председатель ведомства Александр Бастрыкин поручил руководителю управления Петру Выменцу лично доложить о результатах.