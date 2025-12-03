В Петербурге водитель оплатил 176 тысяч рублей штрафов при виде эвакуатора

В Санкт-Петербурге завершился совместный рейд судебных приставов и сотрудников Госавтоинспекции по выявлению неплательщиков штрафов.

Как сообщает пресс-служба ГУ ФССП России по Санкт-Петербургу, мероприятие проходило в течение двух дней в Выборгском районе города. Специалисты оперативно выезжали на места остановки транспортных средств для проверки водителей.

В ходе рейда был задержан автомобиль Skoda Octavia, владелец которого накопил 114 неоплаченных штрафов. Общая сумма его задолженности составила 330 тысяч рублей, а так как оплатить ее на месте он не смог, машину отправили на штрафстоянку.

Другой водитель, управлявший Mitsubishi Lancer, решил погасить долг при виде эвакуатора. Он оплатил почти 100 штрафов на сумму 176 тысяч рублей, включая исполнительский сбор, через мобильное приложение. Похожим образом поступил и третий автомобилист, выплативший 93 тысячи рублей, чтобы не лишаться своего Kia Optima.