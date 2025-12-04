Регионам могут разрешить ограничивать работу круглосуточных магазинов

Законодательное собрание Кировской области внесло в Государственную думу законопроект, который позволит регионам ограничивать работу магазинов в ночное время. Эта мера направлена на борьбу с незаконной ночной продажей алкоголя.

Авторы инициативы предлагают разрешить субъектам России устанавливать запрет на работу магазинов с 23:00 до 08:00. Текст документа опубликован в электронной базе данных нижней палаты парламента.

В пояснительной записке авторы указывают, что законопроект направлен на борьбу с незаконной ночной продажей алкоголя. По их данным, этим часто занимаются круглосуточные магазины. Например, в Кировской области нарушения обнаружили в 113 из 141 проверенной торговой точки.

Депутаты подчеркивают, что ночная торговля спиртным ведет к росту криминала в жилых районах, вызывает шум и провоцирует жалобы жителей. Для введения ограничений предлагается внести поправки в закон «О защите прав потребителей» и закон «Об основах государственного регулирования торговой деятельности».

В настоящее время проект находится на начальной стадии рассмотрения и направлен в профильный комитет Госдумы по промышленности и торговле.