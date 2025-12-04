Адвокат Баласян рассказал про последствия закона для заводчиков животных

Депутаты Государственной думы России планируют рассмотреть законопроект, который установит правила для заводчиков домашних животных. Эксперты считают, что документ призван вывести этот рынок из «серой зоны».

Как пояснил адвокат Геворк Баласян, идея упорядочить эту сферу разумна. По его словам, на данный момент заниматься разведением животных может практически кто угодно, без контроля за условиями содержания и ответственности за здоровье потомства.

В беседе с RuNews24.ru эксперт подчеркнул, что регулирование является попыткой вывести рынок из тени и сделать его цивилизованным. Главной целью законопроекта стала защита как животных, так и покупателей.

Документ призван установить для заводчиков четкие правила, определить условия содержания питомцев и обеспечить прозрачность документов. Авторы инициативы полагают, что это поможет сократить число недобросовестных заводчиков и случаев продажи больных животных.

По словам адвоката, позитивный эффект может проявиться в повышении прозрачности рынка, улучшении контроля за условиями содержания животных и сокращении числа нелегальных точек разведения.

Однако новые требования могут оказаться слишком жесткими для любителей и мелких заводчиков, что способно загнать часть рынка в еще большее подполье. Для покупателей это может обернуться ростом цен и увеличением бюрократии при покупке питомца, подытожил эксперт.