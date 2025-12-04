Главным цветом 2026 выбран «величественный белый»

Институт цвета Pantone объявил «величественный белый» Cloud Dancer (Pantone 11-4201) главным цветом 2026 года. По мнению экспертов, оттенок символизирует стремление к спокойствию и визуальной чистоте.

Цветом 2026 года по версии Института цвета Pantone стал оттенок 11-4201, получивший название Cloud Dancer. Специалисты описали «величественный белый» как символ успокаивающего влияния в обществе, которое вновь открывает для себя ценность спокойных размышлений.

По их мнению, оттенок наполнен безмятежностью, способствует истинному расслаблению и сосредоточенности, позволяя уму блуждать, а творчеству развиваться.

Решение о выборе цвета года принимает специальная команда Института цвета Pantone под руководством исполнительного директора Лиатрис Айсмен. Процесс включает анализ использования цвета в массовой культуре, включая кино, моду, дизайн и социальные сети, а также оценку психологического настроя общества. Выбор Pantone традиционно оказывает заметное влияние на индустрии моды, дизайна интерьеров, брендинга и потребительских товаров.

Напомним, цветом 2025 года был оттенок Mocha Mousse, а первым оттенком в 2000 году стал «Лазурный».