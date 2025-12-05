Налог за спорную квартиру Ларисы Долиной заплатила покупательница

Адвокат Светлана Свириденко заявила, что налог на имущество за спорную квартиру певицы Ларисы Долиной была вынуждена уплатить покупательница Полина Лурье.

По словам адвоката, сумма платежа за период с июня по декабрь 2024 года превысила сто тысяч рублей. При этом Свириденко в разговоре с РИА Новости отметила, что требование об уплате было выставлено налоговой службой, несмотря на судебное признание договора купли-продажи недействительным. Возражения Лурье с ссылкой на гражданское законодательство остались без внимания.

Напомним, в конце марта Хамовнический суд Москвы удовлетворил иск Долиной к Лурье, оспорив сделку по продаже квартиры в Ксеньинском переулке. Певица утверждала, что стала жертвой мошеннических действий. Решения судов первой, апелляционной и кассационной инстанций оставили квартиру за Долиной.

Адвокат Лурье обжаловала эти решения в Верховном Суде России, заседание по жалобам назначено на 16 декабря. В число заинтересованных лиц по делу также включены дочь и внучка певицы.