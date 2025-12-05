В пятницу на дорогах Ленобласти введут временные ограничения скорости

На федеральных и региональных трассах Ленинградской области с пятого декабря введут временные ограничения скорости.

Так, на ряде автомагистралей Ленобласти с пятого декабря начинают действовать временные ограничения скорости движения. Данные меры связаны с проведением плановых работ дорожными службами, сообщает «Невский проспект».

Временные ограничения движения введут на нескольких участках дорог. Так, на трассе Р-21 «Кола» работы пройдут с 12 по 260 километр для мойки покрытия и установки знаков, на 69 километре для замены барьерного ограждения, а также с 74 километра для ремонта обочин. Ремонт на данном направлении будут проходить с 08:00 до 19:00.

Также изменения движения коснутся трассы М-10, где с 593 по 674 километр скорость будет ограничена в период с 08:00 до 19:00 в связи с ремонтом дорожных знаков.

На трассе А-120 ограничения установлены на участке с 106 по 149 километр (с 08:00 до 19:00) и на 34 километре (с 08:00 до 17:00). Помимо этого, работы запланированы на магистралях А-114, А-181 «Скандинавия», А-181 «Магистральная», А-121, А-180 и Р-23.

Водителям рекомендуется учитывать данную информацию при планировании маршрутов и соблюдать установленные временные ограничения.