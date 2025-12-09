В Петербурге возбуждено дело об убийстве новорожденного ребенка

В Санкт-Петербурге возбуждено уголовное дело об убийстве новорожденного ребенка. По подозрению в совершении преступления задержана 36-летняя женщина.

Следственный отдел Калининского района Северной столицы возбудил уголовное дело из-за убийства младенца. Инцидент произошел 8 декабря в квартире на улице Ушинского.

По версии следствия, 36-летняя женщина поместила своего новорожденного сына в таз с водой, лишив ребенка доступа к кислороду. В результате этих действий мальчик погиб. Подозреваемая задержана, ей предъявлено официальное обвинение.

В рамках расследования следователи провели осмотр места происшествия и назначили комплекс судебных экспертиз. В настоящее время проводятся следственные действия для установления всех обстоятельств произошедшего. Об этом сообщили в пресс-службе ГСУ СК России по Санкт-Петербургу.

Вопрос об избрании меры пресечения в отношении задержанной будет решен в судебном порядке.