Три дома на Боткинской улице стали памятниками архитектуры

Три жилых дома на Боткинской улице в Санкт-Петербурге включены в реестр объектов культурного наследия регионального значения. Здания были построены в начале XX века для служащих Финляндской железной дороги.

Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП) сообщил о присвоении статуса регионального памятника трем жилым домам на Боткинской улице. Данный комплекс был возведен в 1907-1908 годах для работников Финляндской железной дороги по проекту архитектора Федора Миритца и инженера Ивана Герасимова.

Архитектурное решение реализовано в стиле «северного» модерна. Первоначальной целью проекта было создание комфортного и доступного жилья. В состав комплекса вошли 20 двухкомнатных и 63 однокомнатные квартиры, сообщили в пресс-службе КГИОП.

Планировка включала ряд удобств: кладовые помещения в подвале, сушильные комнаты на чердаке, а также хозяйственные балконы на лестничных площадках. На кухнях были оборудованы мусоропроводы, а отопительную систему смонтировала фирма Сан-Галли.

Четырехэтажные здания отличаются трехъярусными фасадами, которые завершаются высокими крышами и фронтонами. Цокольный этаж облицован крупными гранитными блоками. Ключевыми вертикальными элементами композиции служат ризалиты со скошенными углами, плавно переходящие во фронтоны и увенчанные небольшими башенками. В 1966 году на западном фасаде южного корпуса было размещено мозаичное панно «Человек и космос», выполненное по эскизам художницы Валентины Аноповой.