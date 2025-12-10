Среда, 10 декабря 2025
$77.27 €89.71 ¥10.83
2.8 C
Санкт-Петербург
Новости

Пожарные ликвидируют возгорание на Правобережном рынке в Невском районе

Дмитрий Григорьев
Фото: abn.agency

Пожар произошел в здании Правобережного рынка в Невском районе Санкт-Петербурга.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу, сигнал о возгорании поступил 10 декабря около пяти часов вечера. На видеозаписях от очевидцев в социальных сетях видно, как открытым пламенем полыхала кровля двухэтажного строения на одной из улиц района.

На место происшествия прибыло МЧС. Специалисты ведомства приступили к ликвидации открытого горения внутренней обстановки на площади 50 квадратных метров. 

Для тушения пожара было задействовано пять единиц специальной техники и 25 сотрудников противопожарной службы. Все усилия были направлены на то, чтобы не допустить распространения пламени на соседние конструкции. Информация о возможных пострадавших на данный момент уточняется, спасатели проводят осмотр территории.

Узнавайте о новостях первыми в наших официальных каналах в Telegram и Дзене

Поделиться:

Читайте также

Бизнес-вести

Почему «Контрол лизингу» не страшен дефолт «Монополии»

В СМИ циркулирует информация о «сделке года», в которой участвует КОНТРОЛ лизинг. Как сообщили нашему изданию в компании, сделку по компании «Монополия» не финансировали как лизингополучателя, а заключали договоры напрямую с индивидуальными предпринимателями.Компания «Монополия» в рамках этой сделки не является должником или лизингополучателем.«Монополия» – это площадка по интеграции заказов с несущественной долей рынка. Отдельно тщательно отслеживается платежеспособность клиента и состояние предмета лизинга, в том числе с помощью телеметрии АВО и регулярных осмотров.КОНТРОЛ лизинг следит за соотношением цены залога и размера долга. Согласно регламентам по работе с проблемными активами, после двух неплатежей происходит процедура изъятия техники и передача новому лизингополучателю – индивидуальному предпринимателю.Как далее поясняют в компании, доля индивидуальных предпринимателей в лизинговом портфеле КОНТРОЛ лизинг, работающих на рынке грузоперевозок и...
Читать далее
Новости

Сколько может получить Ленобласть с продажи красивых номеров через «Госуслуги»

В России предложили узаконить торговлю «красивыми» автомобильными номерами. Проводить её планируют прямо через ГИБДД и портал «Госуслуги». С соответствующей законодательной инициативой выступили депутаты Госдумы от партии «Новые люди». Разбираемся, как это отразится на бюджете Ленинградской области.Вице-спикер Госдумы от «Новых людей» Владислав Даванков отметил, что легальная продажа таких номеров через «Госуслуги» — это логичный шаг. Он пояснил, что этот подход прост и экономически обоснован: в бюджет поступят миллиарды рублей, а правила продажи станут прозрачными для каждого автовладельца. Владислав Даванков добавил, что президент России Владимир Путин также обратил внимание на проблему. Это поможет быстрее легализовать торговлю автомобильными номерами.Сторонники партии «Новые люди» провели эксперимент. Всего за несколько часов они обнаружили на дорогах Ленинградской области 150 дорогих авто с «красивыми» номерами. Если опираться...
Читать далее

Популярное

новости СПб дтп авто смерть дети полиция суд погода авария петербург пожар метро мигранты чп акция прокуратура общество алкоголь закон москва музыка недвижимость деньги цены стрельба задержание мчс жильё город штраф документы мвд гатчина транспорт путин жалоба пенсионер ск ветер космос кгиоп культура медицина завод мнение

Новости дня

Новости

В Санкт-Петербурге стартовала традиционная акция «Дерево желаний»

Новости

Мишустин призвал модернизировать программы поддержки рождаемости

Новости

Суды Петербурга сталкиваются с «эффектом певицы»

Новости

Один человек госпитализирован при пожаре на рынке в Петербурге

Ленинградская область

Сотрудницу пансионата обвиняют в смерти постоялицы в Ленобласти

Новости

В Госдуме предложили платную ускоренную выдачу загранпаспортов

Новости

Суд обязал мошенника вернуть 500 тысяч пенсионеру в Петербурге

Медицина

В России предложили ввести льготную ипотеку для врачей

Новости

Новая пешеходная улица с ресторанами появится в Петроградском районе

Новости

Парламент Петербурга вручил Александру Розенбауму почетный знак

Новости

Долина в суде назвала проданную квартиру основным местом жительства

Новости

В центре Петербурга появилась парковка за 150 рублей в час

Новости

Изображение Мику Хацунэ разместили хакеры на сайте петербургского вуза

Новости

В Петербурге «красивый» номер авто может стоить как квартира в Ленобласти

Новости

Закон о комплексном развитии территорий принят в Петербурге

Ленинградская область

Продукцию завода «Добров» в Ленобласти сняли с рынка из-за фальсификаций

Новости

Путин может дать поручения по контролю за движением курьеров на тротуарах

Новости

Риелтор допрошен в качестве свидетеля по делу о квартире Долиной

Медицина

Противники закона о наставничестве врачей предрекают дефицит кадров

Новости

НСПК разрешила использовать просроченные карты «Мир» постоянно

Новости

МЧС предупредило о сильном ветре в Петербурге в четверг

Культура

Эрмитаж требует с посетителя 847 тысяч рублей за повреждение трона

Ленинградская область

В Ленинградской области за сутки произошло 90 ДТП

Новости

Новая функция камер в Москве штрафует за неправильную остановку

Ленинградская область

Подросток задержан за стрельбу из пневматики в школе в поселке Рябово

Новости

За сутки в Петербурге задержали троих по двум делам о стрельбе

Новости

Прокуратура пресекла продажу около двух тонн опасного сыра в Петербурге

Новости

Петербургский метрополитен к 2031 году пополнится 950 вагонами «Балтиец»

По теме

Подпишись на наши соцсети

ВКонтактеVK ОдноклассникиOK TelegramTelegram ДзенДзен

Сообщить новость

Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

ИЛИ ПИШИТЕ

Написать в редакцию

Интернет-издание Gazeta.SPb – это онлайн-газета, которая ежедневно представляет своим читателям последние новости России и Санкт-Петербурга. Новости Санкт-Петербурга сегодня – это политика, общественные настроения, важные события и мероприятия, новости бизнеса и социальной сферы. Кроме того, новости СПб сегодня – это, конечно, события культуры и искусства: премьеры и выставки, концерты и театральные спектакли.

На страницах Gazeta.SPb вы узнаете последние новости дня, которые затрагивают не только Санкт-Петербург, но и всю Россию. Политика и власть, деньги и бизнес, культура и спорт, – основные темы, которые Gazeta.SPb затрагивает каждый день!

На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила о применении рекомендательных технологий в виджетах информационного ресурса «24СМИ»
Рекомендательные технологии в блоках платформы рекомендаций Sparrow
Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2»

Сетевое издание Gazeta.SPb Регистрационный номер средства массовой информации Эл № ФС77-73908 выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 12 октября 2018 года.

Главный редактор Гроцкая Клавдия, info@gazeta.spb.ru, тел: +7 (812) 627-21-84. Учредитель АО "Открытые Медиа", info@gazeta.spb.ru

Адрес учредителя: 197374, Россия, Санкт-Петербург, Торфяная дорога, дом 17, корпус 6, строение 1, помещение 67Н

Пожалуйста, все пожелания и претензии к текстам, опубликованном в Gazeta.SPb, отправляйте ТОЛЬКО по электронной почте.

Адрес и телефон редакции ООО "Рост": 197022, Россия, г.Санкт-Петербург, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ АПТЕКАРСКИЙ ОСТРОВ, УЛ ЧАПЫГИНА, Д. 6 ЛИТЕРА П, ОФИС 316, +7(812) 627-21-84

По вопросам рекламы: +7 (812) 309-29-36, reklama@gazeta.spb.ru

© 2007-2025 Gazeta.SPb