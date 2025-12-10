Пожарные ликвидируют возгорание на Правобережном рынке в Невском районе

Пожар произошел в здании Правобережного рынка в Невском районе Санкт-Петербурга.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу, сигнал о возгорании поступил 10 декабря около пяти часов вечера. На видеозаписях от очевидцев в социальных сетях видно, как открытым пламенем полыхала кровля двухэтажного строения на одной из улиц района.

На место происшествия прибыло МЧС. Специалисты ведомства приступили к ликвидации открытого горения внутренней обстановки на площади 50 квадратных метров.

Для тушения пожара было задействовано пять единиц специальной техники и 25 сотрудников противопожарной службы. Все усилия были направлены на то, чтобы не допустить распространения пламени на соседние конструкции. Информация о возможных пострадавших на данный момент уточняется, спасатели проводят осмотр территории.