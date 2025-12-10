Комету 3I/ATLAS впервые в истории зафиксировали в рентгеновском спектре

3I/ATLAS снова шокирует ученых

Межзвездный объект 3I/ATLAS продолжает преподносить научному сообществу сюрпризы, бросая вызов привычным объяснениям. Новые наблюдения выявили сразу две аномалии, которые сторонники нестандартных гипотез интерпретируют как возможные признаки искусственного происхождения этого тела.

«Защитный луч»

Известный астрофизик из Гарварда Ави Лёб, являющийся приверженцем идеи об искусственной природе объекта, заявил об обнаружении странного светящегося удлинения впереди 3I/ATLAS. Анализируя снимки, полученные камерой NASA HiRISE, ученый предположил, что эта струя может быть лучом света или потоком частиц.

По его версии, такая струя теоретически могла бы использоваться гипотетическим космическим аппаратом для расчистки траектории от микрометеороидов и космической пыли.

Эта интерпретация, однако, остается спорной и не находит поддержки у большинства астрономов, которые объясняют подобные явления сложными процессами взаимодействия кометного вещества с солнечным излучением.

Рентгеновское свечение

Еще более неожиданным стало открытие, сделанное японским космическим телескопом XRISM. Его приборы впервые в истории зафиксировали рентгеновское излучение, исходящее от межзвездного объекта. Телескоп обнаружил огромный слабый ореол, простирающийся почти на 400 тысяч километров от ядра 3I/ATLAS.

До этого момента объект наблюдался только в ультрафиолетовом, видимом, инфракрасном и радио-диапазонах. Рентгеновское свечение комет — явление редкое и обычно связано с взаимодействием солнечного ветра с кометной атмосферой. Однако масштаб и характер свечения у 3I/ATLAS вызывают вопросы у специалистов. Некоторые комментаторы в социальных сетях даже поспешили заявить, что объект «светится в рентгеновских лучах, как двигатель корабля».

Эти новые данные дополняют список аномалий загадочного гостя из межзвездного пространства.

Напомним, что недавно стало известно о негравитационном ускорении объекта, которое Ави Лёб интерпретировал как возможные коррекции траектории.

По его расчетам, с учетом этого ускорения 3I/ATLAS может достигнуть границы гравитационного влияния Юпитера (радиуса Хилла) 16 марта 2026 года, что он считает потенциально целенаправленным маневром.

Между тем, основное научное сообщество продолжает придерживаться мнения, что 3I/ATLAS является древней кометой, чей возраст оценивается более чем в 7,5 миллиардов лет.

Объект продолжает сближение с Землей, и минимальная дистанция около 269 миллионов километров ожидается 19 декабря. Ученые по всему миру продолжают пристальные наблюдения, чтобы разгадать природу одного из самых интригующих небесных тел, когда-либо посещавших нашу Солнечную систему.