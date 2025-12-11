Мужчина в Выборге признан виновным в нанесении ударов полицейскому

Выборгский суд приговорил местного жителя к тюремному сроку за нападение на полицейского.

По информации пресс-службы Следственного управления СК России по Ленинградской области, 52-летний мужчина признан виновным в применении насилия, опасного для здоровья, в отношении представителя власти. Преступление квалифицировано по соответствующей статье Уголовного кодекса.

Следствием установлено, что в апреле прошлого года мужчина попытался воспрепятствовать проверке по заявлению его жены. С этой целью он нанес не менее двух ударов кулаком в голову сотруднику полиции.

В качестве наказания суд назначил осужденному лишение свободы сроком на один год шесть месяцев. Как информирует пресс-служба Следственного управления СК России по Ленинградской области, отбывать наказание он будет в исправительной колонии общего режима.