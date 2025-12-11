В Петербурге ликвидируют прорыв трубопровода на Маршала Казакова

На улице Маршала Казакова в Санкт-Петербурге произошла коммунальная авария, в результате которой пострадали два человека.

По информации пресс-службы компании «Теплосеть Санкт-Петербурга», авария на трубопроводе диаметром 800 миллиметров случилась сегодня днем. На месте происшествия были выставлены ограждения, а специалисты приступили к отключению поврежденного участка тепломагистрали.

Один из пострадавших, оказавшийся в зоне разлива горячей воды, был доставлен в медицинское учреждение, а компании готова оказать ему помощь в лечении и реабилитации. Еще один человек получил психологическую помощь, но не нуждается в госпитализации. Владельцам четырех поврежденных припаркованных автомобилей будет возмещен реальный ущерб.

Как сообщает пресс-служба Прокуратуры Санкт-Петербурга, в настоящее время надзорный орган Кировского района Санкт-Петербурга устанавливает причины и обстоятельства прорыва трубопровода. Ведомство проводит проверку соблюдения требований законодательства в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Оно оценит действия ответственных должностных лиц, связанные с данной аварией.