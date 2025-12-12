Мужчина пострадал при пожаре на складе в Выборгском районе Петербурга

Житель Санкт-Петербурга госпитализирован после пожара на складе Выборгском районе.

Сообщение о возгорании на улице Смолячковой поступило 12 декабря в 12:52. Горела обстановка внутри помещения одноэтажного склада площадью 80 «квадратов». Огнем было охвачено 45 квадратных метров здания.

Подразделения МЧС прибыли на место инцидента и завершили ликвидацию открытого горения к 13:59.

В результате происшествия пострадал мужчина. После оказания помощи на месте его госпитализировали в одно из медучреждений Северной столицы. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу.

Для тушения пожара было задействовано четыре единицы специальной техники и 17 сотрудников пожарно-спасательных подразделений.