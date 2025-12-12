Бастрыкин поручил доложить о проверке коммунальной аварии в Петербурге

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин взял на контроль проверку обстоятельств коммунальной аварии на улице Маршала Казакова в Санкт-Петербурге.

Поводом для проверки послужила информация о происшествии на улице Маршала Казакова 11 декабря. По сообщениям в социальных сетях, из-за аварии на коммунальных сетях произошел разлив горячей воды, в результате чего пострадали ребенок и пожилой человек. Потерпевшим оказали медицинскую помощь.

Следователи организовали проверку обстоятельства аварии. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета России.

Глава СК поручил руководителю ГСУ по Петербургу Павлу Выменцу представить доклад о промежуточных результатах этой проверки и принятом по итогам решении.

Исполнение поручения, а также ход процессуальной проверки поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства.