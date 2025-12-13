В субботу три автомобиля столкнулись на Октябрьской набережной

В субботу утром на Октябрьской набережной Санкт-Петербурга произошло столкновение трех автомобилей. В результате аварии два человека получили травмы средней степени тяжести и были госпитализированы.

По предварительной информации, около восьми утра 39-летний водитель автомобиля Chery Tiggo 7 ехал от Паткановской улицы. При неустановленных обстоятельствах мужчина выехал на полосу встречного движения. Там он столкнулся с 38-летним водителем автомобиля Audi Q7.

После первого удара китайская иномарка продолжила движение и столкнулась с автомобилем Hyundai Solaris, которым управлял 22-летний водитель. От удара Hyundai вынесло на обочину, где он врезался в стену здания.

В результате инцидента пострадали водитель Chery Tiggo 7 и его 34-летний пассажир. Оба мужчины были доставлены в медицинское учреждение с травмами средней степени тяжести. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

На основании произошедшего дорожно-транспортного происшествия сотрудники полиции проводят проверку.